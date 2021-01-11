Медики рекомендують громадянам тимчасово відмовитися від звичайного сексу і замінити його мастурбацією на відстані.

Медична влада штату Новий Південний Уельс в Австралії роз'яснила, як займатися сексом в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Play Safe.

Медики рекомендують громадянам тимчасово відмовитися від звичайного сексу і замінити його мастурбацією на відстані в півтора метра один від одного. Це, вважають австралійці, убезпечить людей від захворювання.

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Причому, якщо хтось не може обійтися без сексу, то лікарі рекомендують надягати в цей момент маску. Крім того, не забороняється займатися любов'ю тим парам, які живуть разом і постійно контактують один з одним. Також лікарі звернули увагу, що інтимні іграшки повинні бути чистими.

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Автор: УНІАН