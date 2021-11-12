У реальному житті, щоб знайти свою другу половинку, треба постаратися. Перш за все варто позбавитися "сміття" в голові, що перешкоджає пошуку кохання.

Багато жінок роками шукають свою половинку, розчаровуючись знову і знову.

У реальному житті, щоб знайти свою другу половинку, треба постаратися. Перш за все варто позбавитися "сміття" в голові, що перешкоджає пошуку кохання на довгі роки.

Міф 1 – ви заслуговуєте на кращого чоловіка. Жінка часто шукає принца на білому коні. Вірячи в цю доктрину, шукає чоловіка, якому часто не відповідає. У цьому немає нічого поганого, крім того, що вона витрачає час на пошуки того самого. При цьому забуває розвивати себе.

Міф 2 – спочатку полюби себе. Жінки вважають, що полюбити ближнього можна тільки спочатку полюбивши себе. Вони не вступають у стосунки доки не розберуться із собою. З одного боку, це правильно. Адже добре попрацювавши над собою, дівчина не приносить у стосунки свої "таргани". З іншого боку – хто сказав, що не можна полюбити іншого без любові до себе? Не обов'язково відмовлятися від стосунків для пошуку себе. Це можна зробити і в них.

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Міф 3 – від чоловіка не можна залежати. Всі вони зрадники і неможливо передбачити, звідки прилетить ніж у спину. Тому лише незалежність від чоловіка врятує жінку. Дівчата надягають зброю і у відносини вступають як на поле бою. Баба з яйцями – так їх називають у чоловічих колах. Це не погано. Ніхто не каже, що жінка повинна повністю залежати від партнера та дивитися йому в очі з відкритим ротом. Але виявляти слабкість у питаннях, які може вирішити чоловік – чому ні.

Міф 4 – він зміниться заради мене. Забудьте! Людина ніколи не змінюється заради когось. Це міф! Єдиний, хто може підштовхнути його до змін – він сам. Відносини з посиланням "він зміниться заради мене" завжди закінчуються розривом. Не плекайте ілюзій. Проходьте далі і шукайте більш підходящі варіанти, пише nashamama.

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Автор: Віолетта Орлова