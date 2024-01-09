Вони відзначили, що ця риба корисна, як дорослим, так і дітям.

Риба - один з небагатьох продуктів тваринного походження, пов'язаних з користю для здоров'я, і лосось знаходиться на першому місці.

Про це сказав доктор Даріуш Мозаффарян, професор і директор Інституту продуктів харчування в Університеті Тафтса, пише The New York Times. Мозаффарян виділив жирні кислоти омега-3, як одну з відмінних поживних властивостей лосося. У лососі їх більше, ніж у будь-якій іншій їжі, за винятком інших жирних риб, таких як оселедець та сардини.

Дослідження пов'язують споживання омега-3 жирних кислот з морепродуктів зі зниженням частоти інсультів та серцевих захворювань, оскільки ці жирні кислоти зменшують жорсткість артерій, що пов'язано з високим кров'яним тиском, а також мають протизапальну дію, яка може захистити від ожиріння та діабету 2 типу.

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Мозаффарян також сказав, що омега-3 необхідні для розвитку мозку в ранньому віці, і нові дані свідчать про те, що регулярне їх вживання може захистити від вікового зниження когнітивних функцій і нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Хоча людський організм здатний виробляти деяку кількість омега-3 самостійно, вживання продуктів з високим вмістом цих жирів забезпечить організму і мозку те, що їм потрібно, сказав він. Американська асоціація серця рекомендує з'їдати порцію риби (особливо жирної, наприклад лосося) по 3 унції не рідше двох разів на тиждень.

Хоча багато добавок містять омега-3, є докази того, що отримувати ці жири з морепродуктів краще, можливо, тому, що в м'ясі риби є сполуки, які допомагають запобігти розщепленню омега-3 під час травлення.

Крім того, експерти стверджують, що лосось містить і інші поживні речовини, такі як білок, селен і йодид, які можуть підтримувати або посилювати корисний вплив цих жирів. "Зазвичай основна увага приділяється омега-3, але саме весь комплекс робить лосося таким корисним", - сказав Метью Спраг, викладач дієтології в Інституті аквакультури університету Стерлінга.

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