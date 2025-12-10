Ця програма була натхненна досвідом країн Європейського Союзу.

Від початку 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей, старших за 40 років. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "Українському Радіо", які послуги будуть доступні в межах цієї програми.

Які дослідження увійдуть до "Скринінгу здоров'я 40+"

""Скринінг здоров'я 40+" буде акцентований на виявленні серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та психічних захворювань. Чому саме ці хвороби? Тому що в Україні негативні наслідки перебігу серцево-судинних захворювань, які призводять до смерті, відбуваються найчастіше. Навіть під час воєнного стану люди найбільше помирають саме від серцево-судинних захворювань", - поділився він.

Ляшко додав, що проблема діабету також є поширеною в Україні. Він зазначив, що досить часто люди дізнаються про те, що в них діабет, коли вже розвиваються негативні наслідки.

"Це призводить до складних проблем зі здоров'ям, навіть до ампутації ніг та інших речей, які потребують встановлення інвалідності. І тоді людина не може забезпечити собі самообслуговування, надалі це буде дорого для держави і незручно для пацієнта та його сім'ї", - наголосив очільник МОЗ.

Як працюватиме "Скринінг здоров'я 40+" і на що видаватимуть кошти

Ляшко заявив, що ця програма була натхненна досвідом країн Європейського Союзу. Її метою є своєчасне виявлення небезпечних захворювань в українців.

"Європейці запустили скринінги, і ми проаналізували, що саме вони обстежують. І зрозуміли, що в Україні ми також можемо це робити, особливо з огляду на більш ніж дворічний досвід пандемії, коли люди не часто приділяли увагу здоров'ю щодо інших патологій. До того ж у нас уже четвертий рік повномасштабної війни, і здоров'я знову відходить на другий план. Але інфаркти, інсульти стають молодшими, патологій стає дедалі більше, тому нам потрібно навіть під час війни думати про завтрашній день. Вчасно виявляти хвороби і починати лікування. А щоб мотивувати українців проходити цей скринінг, ми трохи змінили підходи", - сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я поділився, що в межах "Скринінгу здоров'я 40+" людям видаватимуть кошти на їхні рахунки, які можна буде витратити виключно на цю медичну програму.

"Ми даємо вам кошти на рахунку, а ви обираєте собі заклад, визначаєте зручне для себе місце проходження скринінгу, проходите його - і кошти за послугу списуються з картки. Послуга включатиме інструментальне обстеження, електрокардіограму, вимірювання тиску, лабораторні дослідження крові та сечі, які можуть нам показати початок або перебіг певної хвороби, а потім огляд лікаря та його рекомендації", - пояснив Ляшко.

Очільник МОЗ зауважив, що якщо в людини виявиться якась хвороба, то вже буде підготовлена система, щоб вилікувати хворобу або зменшити її прогресування. Якщо буде потреба в корекції харчування, способу життя, щоб попередити виникнення гіпертонії чи цукрового діабету, то лікар це надасть, запевнив він.

"Якщо буде потрібне медикаментозне лікування, то в програму "Доступні ліки" ми вже включили препарати, які дадуть нам можливість стримувати розвиток хвороби. Тобто людина пройшла скринінг, отримала направлення на подальшу діагностику або рецепт на ліки - і безкоштовно в аптеці отримує відповідні препарати. Якщо виникне потреба подальшої діагностики чи оперативного втручання, коли ми говоримо про серцево-судинні захворювання, то ми вже закупили стенти та шунти, щоб наступного року, коли запуститься ця програма скринінгу, у певних лікарнях люди могли отримати безоплатне стентування та шунтування, за яке заплатила держава коштом держбюджету. Тобто комплексні заходи в нас підготовлені", - додав міністр охорони здоров'я.

Ляшко зазначив, що це стосується і діабету. Наприклад, через програму "Доступні ліки" відшкодовуються тест-смужки для діагностики рівня глюкози в крові та низка інсулінів.

В Україні запускають програму "Скринінг здоров'я 40+" - що відомо

Нагадаємо, що раніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я у відповідь на запит УНІАН повідомила, що з 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей, старших за 40 років. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров'я та отримати для цього 2000 гривень безготівкової підтримки.

У МОЗ розповіли, що на фінансування програми передбачено суму в 10 мільярдів гривень. Кожна людина, яка досягла 40 років, отримає сповіщення в застосунку "Дія" рівно через 30 днів після дня народження. У повідомленні буде пропозиція пройти скринінг здоров'я.

Після підтвердження участі на спеціальну "Дія.Картку" автоматично нарахують 2000 гривень, які можна буде використати тільки для оплати скринінгу в медичних установах, включених до переліку Національної служби здоров'я України.

