За словами Юлії Свириденко, на медобстеження українців, яким виповнилося 40 років, у держбюджеті-2026 передбачено 10 мільярдів гривень.

Уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає виплату 2000 гривень на чекап здоров’я для українців старших за 40 років. Про це повідомила у Telegram прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прем’єрка зазначила, що програма безоплатного медичного обстеження запрацює з 1 січня 2026 року та розповіла, як нею скористатися.

Згідно з затвердженим механізмом, кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в "Дії" на 30-й день після дня народження. Після того, як особа прийме запрошення, на її "Дія.Картку" буде зараховано 2000 грн, які можна буде використати виключно на проходження чекапу здоровʼя.

"Для тих, хто не користується "Дією", буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи", - уточнила прем’єрка.

Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах. За словами Свириденко, МОЗ невдовзі оприлюднить перелік цих лікарень.

На реалізацію скринінгу в Державному бюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн.

Свириденко зазначила, що програма спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців. Зокрема, мова про серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу та проблеми ментального здоровʼя.

Про безоплатне медобстреження українців заговорили ще влітку 2025 року. Під час публічного представлення програми діяльності уряду його анонсувала прем’єрка Юлія Свириденко.

Пізніше МОЗ у відповіді на запит УНІАН уточнило, що обстеження українців у рамках цієї програми проходитиме в межах одного візиту - тривалістю 60-90 хвилин. Після завершення послуга сплачуватиметься "Дія.Карткою" прямо в медичному закладі.

Також там розповіли, як скористатися програмою людям без "Дії". Вони мають оформити пластикову банківську картку, подати заявку до ЦНАП і за тиждень отримати повідомлення про зарахування коштів. Таким чином вони зможуть пройти той самий скринінг, що й користувачі застосунку.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначав, що програма щорічного безоплатного чекапу для людей від 40 років включатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет та психічні розлади. Тобто хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності. Очільник МОЗ також анонсував збільшення зарплат лікарів з наступного року.

