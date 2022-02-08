Так, обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, до чого може призвести ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, наразі в Україні зберігається дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій.

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"Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на COVID-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим. Окрім того, є ризик одночасно захворіти на COVID-19 та грип", - зазначив міністр.

Він наголосив, що обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для здоров’я.

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