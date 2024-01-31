У жінки були супутні захворювання.

У Китаї підтвердили смерть жінки через зараження комбінованими штамами пташиного грипу H3N2 і H10N5.

Як повідомляє Independent, 63-річна жінка померла ще 16 грудня 2023 року від комбінованої інфекції, спричиненої міжвидовою передачею. За даними ЗМІ, у жінки були супутні захворювання.

Її симптоми включали кашель, біль у горлі та лихоманку, які почалися 30 листопада.

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Національне управління з контролю і профілактики захворювань країни повідомило, що перевірки її близьких контактів дали негативні результати. А повногеномне секвенування показало, що вірус H10N5 має пташине походження і не здатний заражати людину.

"Спалах являє собою епізодичну міжвидову передачу від птаха до людини", - йдеться в заяві Нацуправління.

Агентство описало інцидент як поодинокий випадок передачі вірусу від птиці до людини, підкресливши низький ризик зараження людей і підтвердивши, що передача вірусу від людини до людини не відбулася.

Смерть від пташиного грипу

У квітні минулого року в Китаї від пташиного грипу H3N8 померла жінка, що стало першим відомим смертельним випадком серед людей від пташиного грипу.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила цей випадок. Загиблою була 56-річна жінка.

H3N8 циркулює з 2002 року після того, як вперше з'явився у водоплавних птахів Північної Америки. Він заражає коней, собак і тюленів.

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