У Китаї підтвердили смерть жінки через зараження комбінованими штамами пташиного грипу H3N2 і H10N5.
Як повідомляє Independent, 63-річна жінка померла ще 16 грудня 2023 року від комбінованої інфекції, спричиненої міжвидовою передачею. За даними ЗМІ, у жінки були супутні захворювання.
Її симптоми включали кашель, біль у горлі та лихоманку, які почалися 30 листопада.
Національне управління з контролю і профілактики захворювань країни повідомило, що перевірки її близьких контактів дали негативні результати. А повногеномне секвенування показало, що вірус H10N5 має пташине походження і не здатний заражати людину.
"Спалах являє собою епізодичну міжвидову передачу від птаха до людини", - йдеться в заяві Нацуправління.
Агентство описало інцидент як поодинокий випадок передачі вірусу від птиці до людини, підкресливши низький ризик зараження людей і підтвердивши, що передача вірусу від людини до людини не відбулася.
Смерть від пташиного грипу
У квітні минулого року в Китаї від пташиного грипу H3N8 померла жінка, що стало першим відомим смертельним випадком серед людей від пташиного грипу.
Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила цей випадок. Загиблою була 56-річна жінка.
H3N8 циркулює з 2002 року після того, як вперше з'явився у водоплавних птахів Північної Америки. Він заражає коней, собак і тюленів.