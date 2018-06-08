Експерт розповів, скільки алкозалежних офіційно зареєстровано у Києві

Експерти вважають найкращим варіантом для одужання від алкоголізму відвідання зібрань анонімних алкоголіків.

На сьогодні у Києві на офіційному обліку перебуває 19 тисяч осіб із алкогольною залежністю.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій 83-річниці започаткування руху анонімних алкоголіків у світі, повідомив головний спеціаліст Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Леонід Крисов.

«Ми як державна установа сприяємо роботі та розвитку груп анонімних алкозалежних. Це проблема світового значення. До прикладу, у Києві офіційно на наркологічному обліку перебуває 19 тисяч киян, але ми, як правило, цю цифру множимо на 10 і маємо приблизно 190 тисяч сімей, які мають соціальні проблеми, пов’язані з алкоголем. Є дуже сумна статистика про те, що 40% чоловіків і 20% жінок , які помирають у віці від 20 до 60 років , на жаль, помирають від наслідків зловживань алкогольними напоями», - сказав він.

На думку Крисова, групи зібрань анонімних алкоголіків – один з найкращих варіантів для одужання.

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Водночас, психолог Тетяна Горюнова наголосила на тому, що анонімні алкоголіки – це добровільне всесвітнє товариство чоловіків і жінок з усіх верств суспільства, які зустрічаються, щоби досягти стану тверезості та підтримувати його. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити і ніяких членських внесків сплачувати не потрібно.

«Дуже часто в Україні мова йде про те, що це щось подібне до секти. Це не має стосунку до жодної з релігій. Навпаки, в програмі чітко записано і заборонено на зборах товариства згадувати назву будь-якої релігії. У нас дуже багато є представників різних конфесій, а також атеїстів, які знайшли для себе порятунок у цьому товаристві», - сказала Горюнова.

Вона також зауважила, що одним з найбільш дієвих методів допомоги залежним від алкоголю є програма «12 кроків» анонімних алкоголіків, серед пунктів якої, зокрема, є визнання людиною того, що вона є безсилою перед алкоголем.

Своєю чергою, член товариства анонімних алкоголіків Ольга зауважила, що спільнота анонімних алкоголіків – це реальний вихід із стану алкозалежності.

«Я є живим прикладом такого виходу. Я прийшла у спільноту не за власним бажанням, не вважала себе алкоголіком, не вважала , що у мене є проблеми, але сьогодні я рада тому , що мене змусили лягти до лікарні, піти до психотерапевта, яка запропонувала мені піти в групу анонімних алкоголіків. Завдяки нашій спільноті я твереза 9 років та 9 місяців і я щаслива», - сказала вона.