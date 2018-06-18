Покращився стан двох велосипедистів, яких під Харковом збила машина (відео)

19:02, 18 червня 2018
Новини регіонів
329 0
Стан двох травмованих покращився \ УНІАН

Читайте такожПід Харковом автомобіль збив групу велосипедистів, є жертви (фото)

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень водій "Жигулів" вискочив на зустрічку, де їхали чотири велосипедисти. На повному ходу влетів у них і ті розлетілися на кілька метрів. 32-річна жінка від численних травм загинула на місці. Двох підлітків забрала "швидка".

Попередньо, водій був тверезий. А підлітки досі у стані шоку. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харківщина#ДТП з велосипедистами