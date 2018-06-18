Покращився стан двох велосипедистів, яких під Харковом збила машина (відео)

Авто на повній швидкості вилетіло на зустрічну смугу і в'їхало в групу велосипедистів. Жінка загинула на місці, двоє підлітків у лікарні.

Один хлопець досі в реанімації, але операцію на стегні переніс успішно. Другий хлопець з переломами кінцівок – в травматології.

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Як повідомляв УНІАН, вчора вдень водій "Жигулів" вискочив на зустрічку, де їхали чотири велосипедисти. На повному ходу влетів у них і ті розлетілися на кілька метрів. 32-річна жінка від численних травм загинула на місці. Двох підлітків забрала "швидка".

Попередньо, водій був тверезий. А підлітки досі у стані шоку. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.