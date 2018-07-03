На Полтавщині лікарі дістали з ока жінки 12-сантиметрового черв’яка

Скільки паразит жив в оці жінки, невідомо.

У Кременчуці Полтавської області виявлено випадок дирофіляріозу. До лікарів звернулась мешканка Козельщини.

Про цей випадок "Кременчуцькій газеті" розповіла головний епідеміолог міста Лариса Коровіна.

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Козельщанка звернулась до кременчуцької лікарні до офтальмолога зі скаргами на дискомфорт в оці. Після обстеження лікар виявив у неї філяріоз - паразитарне захворювання.

У результаті у жінки з ока був видалений черв'як, розмір якого - близько 12 сантиметрів. Скільки паразит жив в оці жінки, невідомо.

Зазначається, що людина заражається дирофіляріозом при укусі інфікованим комаром. Переносять хворобу комарі від інфікованих собак, котів.

Довідка. Дирофіляріоз – це небезпечне захворювання, яке поширене серед тварин (собак, котів, деяких диких ссавців), але останнім часом в Україні почастішали випадки цього захворювання і серед людей. Тварина від тварини і людина від тварини заражаються через укус комара. В організмі людини паразит росте повільно і досягає досить великих розмірів приблизно через 6 місяців. В усіх випадках необхідне хірургічне видалення паразита.