В Одесі поліція почала розслідування масового отруєння дітей у дитсадку
В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей у дитячому садку №135.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вчора було розпочато перевірку в зв'язку з інформацією в соціальних мережах про отруєння близько 50 дітей.
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Зазначається, що зараз в медичній установі проходять лікування двоє вихованців зазначеного дитсадка з діагнозом «гострий гастроентероколіт».
Правоохоронці встановлюють обставини захворювання. На даний час батьки дітей в органи поліції із заявою не зверталися.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Триває розслідування.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліція почала перевірку за фактом масового отруєння дітей у дитячому садку №135, розташованому на вулиці Черняхівського. Перевірку почато у зв'язку з інформацією, що з'явилася в соціальних мережах про отруєння близько 50 дітей.
Як повідомила начальник департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, в установі працюють співробітники всіх відповідних служб, проводиться санітарна обробка. За даними Буйневич, з харчовим отруєнням було виявлено 16 дітей.