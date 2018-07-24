В Одесі поліція почала розслідування масового отруєння дітей у дитсадку

Зараз у медичній установі проходять лікування двоє вихованців дитячого садка з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей у дитячому садку №135.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вчора було розпочато перевірку в зв'язку з інформацією в соціальних мережах про отруєння близько 50 дітей.

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Зазначається, що зараз в медичній установі проходять лікування двоє вихованців зазначеного дитсадка з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Правоохоронці встановлюють обставини захворювання. На даний час батьки дітей в органи поліції із заявою не зверталися.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліція почала перевірку за фактом масового отруєння дітей у дитячому садку №135, розташованому на вулиці Черняхівського. Перевірку почато у зв'язку з інформацією, що з'явилася в соціальних мережах про отруєння близько 50 дітей.

Як повідомила начальник департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, в установі працюють співробітники всіх відповідних служб, проводиться санітарна обробка. За даними Буйневич, з харчовим отруєнням було виявлено 16 дітей.