На Волині отруїлися діти й вагітна жінка - дворічний хлопчик помер

Як зазначається, захворілі - члени двох сімей.

У Волинській області через отруєння госпіталізували вагітну жінку та чотирьох маленьких дітей, один із малюків помер.

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Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України". Зазначається, що вони звернулися з проявами отруєння - блювота, пронос.

"Дворічний хлопчик госпіталізований до реанімаційного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні, де о 05:15 годині 18.09.2018 року помер", - йдеться у повідомленні.

Усім хворим встановлено попередній діагноз "харчова токсикоінфекція", проте, розглядаються й інші версії захворювання. Встановлення причин масового отруєння триває.

Раніше стала відома причина масового отруєння людей на Рівненщині: в офіціанта виявили сальмонелу, а в кухаря - кишкову паличку.