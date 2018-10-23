Народила двійню й викинулася з вікна: з'явилися подробиці самогубства породіллі в Києві (відео)

Ніхто з лікарів не розгледів проблеми – вчинок жінки став шоком для всіх.

Трагедія у столичному пологовому: породілля, що два дні тому дала життя двійнятам, укоротила собі віку.

Жінка вистрибнула з сьомого поверху, йдеться в сюжеті ТСН.

"Пологи були передчасні, народила двійню, перший був хлопчик, в 13:35, з масою 1950, друга – недоношена дівчинка", - пояснив заступник головного лікаря Андрій Карпенко.

Дітей одразу відправили до реанімації, їхній стан задовільний, але вони потребують особливого догляду. Тетяна після пологів швидко оговталася й уже навіть годувати малюків ходила самостійно. Жінку з чоловіком розмістили в окремій сімейній палаті: так часто роблять, якщо пологи, як в цьому випадку, партнерські. У ніч з суботи на неділю о 2:00 годині жінка знайшла привід відправити чоловіка – попросила викинути пеленки у смітник. Його не було буквально кілька хвилин, а коли повернувся – побачив відкрите навстіж вікно. Дружини у палаті не було, згодом на парапеті він побачив її тіло.

Читайте такожНа Прикарпатті мати чотирьох дітей зарізала своє новонароджене немовля (відео)

Понад годину її намагалися повернути до життя, але марно – травми виявилися смертельними. Лікарі шоковані, бо Тетяна виглядала щасливою та була цілком здоровою. "Вона була проконсультована неврологом, терапевтом, окулістом, ендокринологом. Ніяких особливих змін у неї в стані здоров’я не знайшли", - кажуть медики.

Психолог з Тетяною не працював, кажуть у пологовому, не оглядали її психологи та психіатри і в рідному Ірпені, де жінка стояла на обліку. Там пояснюють: цей огляд здійснюється у разі, коли лікарі бачать неадекватну поведінку чи ознаки депресії. "Вона спостерігалася великою кількістю лікарів, і ніхто нічого не помітив. Це вагітність бажана, все-таки 32 роки. Що там сталося – я не знаю", - кажуть лікарі.

Версію, що причиною вчинку жінки могла бути післяпологова депресія, медики відкидають. На їхню думку, причиною самогубства став більш гострий стан, який неможливо було спрогнозувати. "Післяпологовий психоз", - припускають лікарі. Двійнята, яких народила Тетяна, ще щонайменше тиждень перебуватимуть у лікарні. Забере додому дітей потім батько.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 32-річна жінка випала з вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку. Напередодні у неї народилася двійня.