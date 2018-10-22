У Києві новоспечена мати двійні розбилася, випавши з вікна пологового будинку

Слідчі встановлюють обставини і причини цієї трагічної події.

У Києві 32-річна жінка випала з вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку. Напередодні у неї народилася двійня.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Вчора вночі в чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що з вікна будинку на вулиці Багговутівській випала жінка.

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За адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група районного управління поліції. На місці події лікарі констатували смерть жінки, яка кілька днів тому народила двійню. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом загибелі породіллі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини і причини цієї трагічної події.

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