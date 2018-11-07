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У Дніпрі дівчина побила школярку й змусила її стати навколішки (відео)

10:48, 07 листопада 2018
Новини регіонів
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Приятелі агресорки фільмували побиття, а втрутитися навіть не намагалися, йдеться в сюжеті ТСН.

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Натомість супроводжували побиття жартами та заохочуванням до нових ударів. Мати потерпілої написала заяву до поліції.

Особу нападниці встановили і порушили кримінальне провадження. Покарання загрожує й батькам агресорки.

Раніше у с. Бердянка Зачепилівського району Харківської області група школярів на перерві між уроками побила 11-річну дівчинку.

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Теги: #Дніпро#побиття#школярка