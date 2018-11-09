У Вінницькій області вилучили велику партію контрабандних ліків для онкохворих

Обшуки пройшли у Вінницькому обласному онкологічному диспансері, а також в чотирьох обласних центрах.

У Вінницькій області правоохоронці виявили значні партії заборонених до використання в Україні лікарських засобів, що були переміщені контрабандним шляхом з Туреччини, країн Азії та Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, обшуки відбулись сьогодні у Вінницькому обласному онкологічному диспансері, за місцями роботи та проживання осіб з числа медичного персоналу диспансеру та групи постачальників, які створили та налагодили мережу постачання контрабандних ліків.

Також обшуки по справі проведені у 4-х обласних центрах, де контрабанда акумулювалася.

У прес-службі зазначили, що наразі триває підрахунок суми вилученого.

«Наразі обшуки ще тривають, масштаби вилученого величезні, зважаючи на вартість ліків для онкохворих», - сказала прес-секретар прокурора Вінницької області Ірина Вихованець. Більш конкретну інформацію в прокуратурі обіцяли надати пізніше.

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Наразі вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

У відомстві уточнили, що в рамках слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом контрабандного переміщення з Туреччини, країн Азії та РФ контрабандних лікарських засобів викрито групу зловмисників, які збували пацієнтам ліки, зокрема, хворим, що перебувають на лікуванні у Вінницькому обласному онкологічному диспансері.

По провадженню тривають слідчі дії, детально з’ясовуються обставини вчинення злочину та конкретне коло винних осіб, зокрема, медиків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня в Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин-авто» намагалися ввезти незадекларовані медичні препарати на суму 250 тис. гривень.