З Польщі до України намагалися ввезти контрабанду медикаментів на 250 тисяч (фото)
16:51, 28 жовтня 2018Інциденти
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Незадекларовані медикаменти були заховані у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобуса.
На українсько-польському кордоні затримали контрабанду медпрепаратів на понад чверть мільйона гривень / ДПСУ
В Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин-авто» намагалися ввезти незадекларовані медичні препарати на суму 250 тис. грн.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
«Учора ввечері в пункті пропуску «Ягодин-авто» прикордонники, спільно з працівниками ДФС, в автобусі «Варшава – Луцьк» знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тис. грн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запаковані ліки були заховані у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобуса.
Товар вилучили і встановленим порядком передадуть компетентним органам, додали в ДПСУ.
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