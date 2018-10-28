З Польщі до України намагалися ввезти контрабанду медикаментів на 250 тисяч (фото)

Незадекларовані медикаменти були заховані у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобуса.

В Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин-авто» намагалися ввезти незадекларовані медичні препарати на суму 250 тис. грн.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Учора ввечері в пункті пропуску «Ягодин-авто» прикордонники, спільно з працівниками ДФС, в автобусі «Варшава – Луцьк» знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запаковані ліки були заховані у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику рейсового автобуса.

Товар вилучили і встановленим порядком передадуть компетентним органам, додали в ДПСУ.