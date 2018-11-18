У Дніпрі зафіксували рекорд: там народився найкрихітніший малюк в Україні (відео)

Два роки тому дитина з'явилася на світ рекордно маленькою.

У Дніпрі зафіксували рекорд – найменший український малюк, що вижив і виріс здоровим. Він важив менше півкілограма.

Вага 470 грамів, зріст 28 сантиметрів – таким рекордно маленьким Захарчик з’явився на світ два роки тому, йдеться в сюжеті ТСН.

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Мама не одразу наважилася навіть подивитися на щойно народжених двійнят – пологи були терміновими, на два з половиною місяці раніше строку. Першим з’явився Марк – трохи більший за 700 грамів. За чотири хвилини Захар – ще менший.

"Почався порятунок із першої секунди народження. Шанси, звичайно, були мінімальні. Але все одно надія нас не полишала, ми вірили в диво", - зізнається керівник відділення перинатального центру Олена Верещак.

На апаратах штучної вентиляції легенів із боротьбою за кожен грамм ваги двійнят у реанімаціях рятували два з половиною місяці.

Поки одужує у лікарні, Захарчик став офіційно найменшим українцем, що народився і живе. Його ім’я тепер – в національному реєстрі.