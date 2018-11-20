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На Буковині виявили небезпечну хворобу, яку переносять лисиці

10:12, 20 листопада 2018
Новини регіонів
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Основні переносники хвороби - лисиці / фото pixabay.com

Про це розповів начальник Головного управління держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександр Олександрюк, передає місцевий сайт 0372.ua.

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"Основними переносниками цієї хвороби є лисиці. Надворі холодно, тож вони дедалі частіше навідуються до людських осель у пошуках їжі, де можуть покусати дворового собаку. Наразі вже є домовленість із мисливцями, які незабаром розпочнуть відстрілювати лисиць", – розповів він.

За його словами, основними ознаками хвороби у собак є агресія, вони стають неспокійними, можуть накинутися на господаря, а згодом починають відмовлятися від води.

Недужі на сказ лисиці не бояться людей, можуть навіть підходити близько і ластитися, а після - вкусити. 

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині від сказу померла 68-річна жінка. За її життя медики боролися кілька днів, але марно.

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Теги: #Україна#сказ