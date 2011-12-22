Києвом шириться сказ

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України зафіксувала ще два випадки сказу в Києві - у Дніпровському і Оболонському районах.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, діагноз "сказ" встановлено у бездомних собаки і кота.

У повідомленні зазначається, що 7 грудня 2011 р. до відділу з боротьби зі сказом тварин м. Києва від КП "Притулок для тварин" було доставлено труп бездомного собаки, дата загибелі якого не визначена. За попередніми даними, тварина покусала громадянку, яка проживає у Дніпровському районі м. Києва (вул. Ентузіастів). Після проведення дослідження встановлено діагноз.

Ще один випадок сказу також зафіксовано у безпритульної тварини - кота. До відділу з боротьби зі сказом м. Києва було доставлено бездомного кота з території дачного кооперативу с. Пуща-Водиця, лінія 10, Оболонський район м. Києва.

Встановлено, що тварина загинула 20 грудня.

Як зазначає прес-служба, Державною службою ветеринарної медицини вживаються всі необхідні заходи (епізоотичне розслідування, встановлення карантину і ліквідація захворювання згідно з інструкцією).

За інформацією фахівців ветмедицини, причиною такої загрозливої ситуації щодо сказу в Києві є недостатній контроль за виконанням правил утримання собак і кішок і безвідповідальність власників тварин, унаслідок чого збільшується кількість бездомних тварин, особливо на околицях міста, на територіях інших населених пунктів, дачних ділянках, прибудинкових територіях. Крім того, сприяють ситуації недоліки в роботі комунальних служб із санітарної очистки міста, підгодовування жителями міста бездомних тварин, унаслідок чого у бездомних тварин підтримується постійна «кормова база», що також привертає диких тварин з околиць; відсутність або невиконання своїх функцій бригадами з вилову бездомних тварин. Не застосовується ст. 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» у частині умертвіння тварин при регулюванні чисельності і хворих на сказ або інші особливо небезпечні захворювання, або носіїв особливо небезпечного захворювання. Це сприяє безконтрольному розмноженню бездомних тварин, збільшенню їх кількості і підвищенню загрози укусів людей і домашніх тварин.

Для вирішення проблем з ліквідації і профілактики сказу в Києві на сьогодні заплановане проведення засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській держадміністрації.

