Перш за все потрібно намагатися зупинити кровотечу.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, триває. Рашисти продовжують обстрілювати населені пункти, тому українцям важливо знати, як допомогти собі або людині поруч при пораненні чи ампутації кінцівки.

Що робити, якщо відірвало руку чи ногу, в ефірі ТСН розповіли парамедики.

Спеціалісти наголошують, що важливо намагатися зупинити кровотечу.

Якщо поранено кінцівку:

При отриманні такого поранення людині потрібно сісти або лягти. Через кровотечу можлива втрата свідомості. Перш за все потрібно притиснути рану, сильно надавити саме на місце, звідки біжить кров. Це дасть трохи часу, аби зупинити кровотечу та мати змогу знайти марлю або щось, чим можна закрити відкрите поранення.

Чисту тканину або марлю потрібно прикласти до рани. Потім її треба притягнути еластичним бинтом. Якщо такого бинта немає, можна знайти його аналог - щось, що тягнеться.

Еластичним бинтом потрібно перемотати рану. Робити це важливо знизу до верху, саме так можна притиснути судину до кісток та м'язів, а також зупинити кровотечу. Ці поради допоможуть надати першу домедичну допомогу, аби людина змогла дочекатися спеціалістів та не втратити багато крові.

Що робити, якщо відірвало кінцівку:

Нажаль, ворожі "прильоти" нерідко стають причиною ампутацій ніг або рук у мирного населення. Якщо людині відірвало кінцівку, важливо якнайшвидше зменшити кровотечу.

Звичайно, для допомоги при такій травмі краще за все підійдуть спеціальні джгути та турнікети. Вони є у медиків, військових, правоохоронців та рятувальників.

При ампутації кінцівку спочатку також потрібно притиснути рану. Кровотеча може бути масивною, потрібно якомога швидше зупинити крововтрату. Турнікет або джгут важливо накладати на 5-7 сантиметрів вище рани.

Якщо це все сталося вночі, або через одяг чи бруд неможливо побачити, де саме тече кров, джгути та турнікети потрібно накладати якомога вище від рани. Швидка фіксація допоможе не втратити багато крові.

Якщо під рукою немає турнікета або джгута, можна скористатися еластичними стрічками, такі як фітнес-резинка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий медик показала аптечку російських окупантів, яка насправді не лікує, а вбиває.

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