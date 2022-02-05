За словами міністра охорони здоров'я, зараз 118 кисневих станцій монтуються, ще 225 будуть згодом.

В українські лікарні доставили перші кисневі станції контейнерного типу, закуплені за кошти державної субвенції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

"118 кисневих станцій були закуплені за кошти урядової субвенції та зараз монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало додатково 225 станцій, їх поставка відбувається вже сьогодні", - зазначив він.

За словами Ляшка, після завершення робіт, за один рік кількість постійно діючих кисневих станцій у країні збільшиться майже у 8 разів.

"Нагадаю, у липні 2021 року в країні функціонувало лише 50 кисневих станцій, а після завершення монтажу всіх закуплених буде 385" - додав міністр.

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