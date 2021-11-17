За словами мешканки Харкова, медики "нічого не робили".

У Харкові жінка звинуватила лікарів однієї з лікарень міста в смерті свого батька, який помер через коронавірус. Вона назвала медиків "вбивцями" і стверджує, що їй довелося заплатити чималу суму грошей, щоб забрати тіло батька.

Своєю скаргою жінка, яка вирішила зберегти анонімність, поділилася в Telegram-каналі "Типовий Харків".

Вона розповіла, що її батько помер у відділенні хірургії міської багатопрофільної лікарні №18. За словами жінки, 11 листопада її тата відвезли на машині швидкої допомоги, у чоловіка була сатурація 80.

На наступний день мешканка Харкова поїхала в лікарню, щоб дізнатися про стан батька і дізнатися, чи потрібно купувати ліки для його лікування. Однак жінці сказали, що її тато вже помер. Вона вважає, що батькові не дали кисень, а це могло його врятувати.

Читайте такожУкраїнська сім'я привласнила зібрані 9 мільйонів гривень на дорогий укол для доньки-ЗМІ"Ніхто за ніч нічого не зробив, черговий лікар, бачивши стан, не забезпечив тата киснем!... І ніхто не зволив зателефонувати і повідомити про смерть! Тільки коли я приїхала в лікарню вранці дізнатися про стан тата і дізнатися які препарати потрібні, головлікар, хірург відділення, по-хамськи сказав просто, що він помер!",- написала обурена харків'янка.

За словами жінки, лікар сказав їй неправильний час смерті її батька. Спочатку харків'янці говорили, що її тато помер ввечері, але в морзі вона дізналася - чоловіка не стало вже вранці. Жінка обурена тим, що головлікар не знав навіть точного часу смерті пацієнта.

Також вона звинуватила лікарів не тільки в смерті свого батька. За словами жінки, 12 листопада на зміні в лікарні чергував хірург, у якого нібито був запах алкоголю з рота.

"Сказав, що вони не зобов'язані повідомляти родичам про смерть! І що мій тато з сатурацією 80 вже був не жилець і не було сенсу щось робити. Щоб забрати тіло татка, потрібно було заплатити 4500 грн, ніяких чеків природно теж мені ніхто не дав", - написала жінка і обурилася поборами в лікарні.

Звинувачення харків'янки викликали бурхливі обговорення в мережі. Незабаром після заяви жінки в Telegram-каналі з'явилася відповідь людини, яка стверджує, що її мати пропрацювала в цій лікарні понад 18 років.

Так, анонімний коментатор стверджує, що в лікарнях не зобов'язані повідомляти родичам про смерть пацієнтів.

Читайте такожНа Львівщині психічнохворий чоловік влаштував дебош у міській лікарні та побив пацієнтів (фото)"З приводу кисню - брехня, у нас всі лежать або з переносними концентратами, або з нашими лікарняними... І найголовніше! З лікарні тіло ніхто не віддасть. З ковідних лікарень всі трупи відправляють на розтин в морг 17 лікарні. А скільки там потрібно платити, це не до нас", - написали у відповідь на звинувачення харків'янки.

Також автор відповіді зазначив, що не хоче образити жінку і її сім'ю, але сатурація 80, яка була у її батька, не могла виникнути раптово. За словами коментатора, чоловіка могли намагатися лікувати вдома, а тепер лікарів називають "вбивцями".

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Автор: Поліна Кузенко