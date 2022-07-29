Мати дитини отримала важку контузію і також потребує хірургичного втручання.

В Австрії допоможуть у лікуванні та протезуванні 6-річній дівчинці, яка в травні втратила ногу через ракетний обстріл курортного селища Затока Одеської області.

Про це в Facebook повідомила прес-служба департаменту охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що постраждала сім’я вже виїхала до Австрії. Допоможуть скаліченій дитині фахівці австрійської компанії VAMED, яка багато років успішно працює у всіх галузях охорони здоров'я по всьому світу – профілактиці, гострій медицині, реабілітації та подальшому догляді за пацієнтом.

"Шестирічна дівчинка, яка потребує лікування, протезування та реабілітаціі, а також її мати, яка отримала важку контузію і потребує також хірургичного втручання разом із старшою донькою розміщенні в найсучаснішому реабілітаційному центрі VAMED. Наразі мати та донька проходять додаткові обстеження та готуються до виконання відповідних курсів лікування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські військові завдали ракетного удару по курортному селищу Затока на Одещині, постраждали чотири особи, серед яких – дитина, яка получила тяжке поранення.

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