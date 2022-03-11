Наразі на платформі "Розкажи мені" працює 550 фахівців.

В Офісі президента розповіли про цілодобову платформу психологічної допомоги, якою скористалися вже понад 2 тис. українців.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, з 27 лютого платформа психологічної допомоги "Розкажи мені" почала працювати цілодобово.

За цей час безкоштовні онлайн-консультації психологів і психотерапевтів отримали понад 2 тис. українців.

Зазначається, що по допомогу звертаються дорослі, підлітки та батьки дітей.

До платформи приєдналися 250 нових фахівців - нині їх уже 550.

Також створено ілюстровану терапевтичну казку для дітей, яка "допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом".

За даними ОП, кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги – помічника в перші години після травматичної події – зросла до 35 тис.

Щоб отримати безкоштовну конфіденційну допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті https://tellme.com.ua

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