Захворіла жінка, яка, ймовірно, заразилася новим підвидом "Омікрону" в Італії.

У Волинській області виявили перший випадок нового різновиду коронавірусу "Омікрон" ВА.5, що викликав ріст захворюваності і смертності в Європі.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Волині. Там зазначили, що захворіла жінка з Луцького району.

За даними епідеміологів, волинянка нещодавно повернулася в Україну з Італії, де, ймовірно, заразилася новим різновидом коронавірусу. Він відрізняється від інших штамів швидким поширенням.

За даними епіднагляду, у Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на COVID-19. Зросла також кількість хворих серед дітей.

Різновид штаму "Омікрон"

Підтип BA.5 штаму "Омікрон" вперше виявили у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У травні у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 такими, що викликають занепокоєння. На середину липня підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляли більш ніж у 75% зразків, відібраних у пацієнтів з COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великобританії.

У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму "Омікрон".

За даними ВООЗ, на тлі поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

Між тим, як пояснив головний лікар діагностичного медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький, більша частина тих, хто зараз звертається до лікарів, раніше не хворіли на коронавірус. Інша частина – ті, хто хворіли один раз, а зараз захворіли вдруге. Тобто модифікація вірусу "Омікрон" пробиває імунітет навіть тих, хто вже хворів. При цьому лікар зазначив, що ті, хто вже хворів на інші штами, переносять "Омікрон" набагато легше.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня прес-служба Міністерства охорони здоров’я заявила, що в Україні за останній місяць помітно збільшився рівень захворюваності на COVID-19.

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