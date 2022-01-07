В Україні за добу виявили 7177 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1866 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 5595 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 75 596.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 696 468 осіб;
- одужало – 3 506 509 осіб;
- летальних випадків – 97 088;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 904;
Вінницька область – 323;
Волинська область – 76;
Дніпропетровська область – 276;
Донецька область – 218;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 154;
Запорізька область – 159;
Івано-Франківська область – 505;
Київська область – 272;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 87;
Львівська область – 494;
Миколаївська область – 163;
Одеська область – 228;
Полтавська область – 270;
Рівненська область – 163;
Сумська область – 379;
Тернопільська область – 366;
Харківська область – 652;
Херсонська область – 120;
Хмельницька область – 300;
Черкаська область – 241;
Чернівецька область – 133;
Чернігівська область – 316.
Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.