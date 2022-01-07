Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Харківській області.

В Україні за добу виявили 7177 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1866 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 5595 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 75 596.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 696 468 осіб;

одужало – 3 506 509 осіб;

летальних випадків – 97 088;

проведено ПЛР-тестувань – 16 933 070.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.