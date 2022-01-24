В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1826 дітей та 224 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 1836 осіб; зафіксовано 67 летальних випадків; одужали 2430 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 50 680.
Читайте такожЧерез COVID-19 закрили майже 250 класів у школах Одеси
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- летальних випадків – 99 282;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 464;
Вінницька область – 524;
Волинська область – 251;
Дніпропетровська область – 349;
Донецька область – 84;
Житомирська область – 798;
Закарпатська область – 304;
Запорізька область – 63;
Івано-Франківська область – 1765;
Київська область – 256;
Кіровоградська область – 90;
Луганська область – 19;
Львівська область – 2036;
Миколаївська область – 209;
Одеська область – 670;
Полтавська область – 164;
Рівненська область – 394;
Сумська область – 856;
Тернопільська область – 661;
Харківська область – 1019;
Херсонська область – 142;
Хмельницька область – 536;
Черкаська область – 157;
Чернівецька область – 837;
Чернігівська область – 267.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За добу в Україні 22 тис. 541 людину було вакциновано проти COVID-19. Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Згідно з повідомленням, першу дозу протиковідної вакцини отримали 8 тис. 280 людей, другу дозу – 8 тис. 835 людей. Крім того, 87 людей отримали вчора додаткову дозу, бустерну дозу – 5 тис. 339 людей.
Також повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 15 млн 164 тис. 118 людей, з них отримали дві дози вакцини – 14 млн 466 тис. 084 людини, додаткову дозу – 13 тис. 108, бустерну – 208 тис. 784 людини. Загалом проведено 29 млн 852 тис. 092 щеплення.
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.