Всі пацієнти мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

В Україні зафіксовано черговий, вже третій випадок захворювання на віспу мавп.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігорь Кузін.

"Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький", – зазначив він.

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Кузін запевнив, що в Україні достатньо тестів для діагностики вказаного захворювання. Йдеться про можливість провести 5 тисяч ПЛР-досліджень. Наразі у кожному регіоні на рівні місцевих центрів контролю та профілактики хвороб забезпечена така можливість.

"У разі, якщо людина спостерігає в себе такі симптоми: висип у вигляді пухирців, зокрема на обличчі, температуру, головний біль тощо, звертайтесь за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших", – закликав Кузін.

У МОЗ нагадали, що 19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Пацієнта госпіталізували з такими симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках.

До 2022 року віспа мавп фіксувалася у країнах Центральної та Західної Африки, наразі більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Мавп'яча віспа в Україні - що відомо

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Пацієнт був госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування.

19 вересня у МОЗ заявили, що хворого госпіталізували для перестраховки попри легкий перебіг хвороби.

Віспа мавп у світі - що відомо

24 червня стало відомо, що вчені прийшли до висновку, що вірус віспи мавп циркулює серед людей з 2018 року. В кінці липня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією".

2 вересня у Європі зафіксовано новий випадок смерті від мавпячої віспи. Пацієнт помер у Бельгії. 13 вересня Департамент громадської охорони здоров'я Лос-Анджелеса повідомив, що у США зафіксували перший випадок смерті від віспи мавп.

Віспа мавп - що це та які симптоми

Мавпяча віспа - це рідкісне вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки, але нещодавно почала поширюватися в країнах Європи та США.

Вакцини або ліків від мавпячої віспи немає, але лікарі стверджують, що регулярна вакцинація від натуральної віспи знижує ризик зараження віспою мавп.

Основні симптоми мавпячої віспи:

лихоманка;

висип на тілі;

пухирці.

Зазвичай захворювання проходить в легкій формі та зникає через кілька тижнів. Іноді спостерігається і важкий перебіг хвороби. Відсоток летальних випадків варіюється від 1 до 15%.

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