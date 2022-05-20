Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня опинилася в одній із найбільш обстрілюваних частині Харкова, але ні на мить не припиняла роботи.

Майже три місяці повномасштабної війни РФ проти України наші лікарі щодня рятують українців від уламків снарядів і куль, допомагають тим, хто травмувався під завалами укриттів чи тікаючи від небезпеки.

У Міністерстві охорони здоров'я України розказали історію одного з медиків - Володимира Купіна – завідувача ортопедично-травматологічного відділення Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні, який від початку повномасштабного вторгнення рашистів разом із більшістю своєї команди залишився жити на роботі, працювати і допомагати пацієнтам.

Лікувальний заклад лікаря Купіна опинився в одній із найбільш обстрілюваних частин Харкова – лінія фронту проходила зовсім поряд, – але ні на мить не припиняв роботи. Вже у перші дні повномасштабної війни харківська лікарня постраждала від обстрілів – в будівлі вибило багато шибок, частково були пошкоджені палати. Лікарям доводилося прикривати вікна ковдрами, адже на вулиці була мінусова температура.

Медики цілодобово перебували в лікарні протягом 82 діб і лише з середини травня могли за бажання ночувати вдома.

"Як всі ми від самого початку війни захоплювалися нашим народом, нашими захисниками, так я захоплююся своїми колегами, – говорить Купін. – Дехто з команди певний час жив у лікарні з дітьми, та все одно продовжував виконувати свою роботу".

За словами медика, війна змінила все. Найчастіше зверталися пацієнти з мінно-вибуховими травмами: як військові, так і цивільні. Серед останніх значно побільшало літніх людей – рятуючись від обстрілів, вони бігли, часто падали, травмувалися, ламали кінцівки. Вони так само страждали від болю, не могли рухатися, і їм також надавали медичну допомогу.

На запитання, про що він мріє, Купін відповідає: "Найбільше я мрію про мир, щоб припинилися бомбардування і стрілянина. Хочеться, щоб повернулися сім'ї, хочеться обійняти дружину, дітей. Я під час війни став дідусем – хочу познайомитися з онукою, адже її евакуювали, і ми бачимося лише по відеозв'язку".

Харків повертається до життя після обстрілів

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Ігор Терехов підтвердив, що російські окупанти виявилися нездатними взяти штурмом Харків і покинули околиці міста.

У зв'язку зі стабілізацією ситуації в Харкові 16 травня запустили громадський транспорт, включаючи трамваї, тролейбуси та автобуси. Перші два тижні проїзд у них безкоштовний.

При цьому Терехов вказав, що метрополітен у місті також готується до відновлення роботи. Відкриття можливе в найближчі пару тижнів. Людей, для яких підземка стала домом, розселяють. Також вже запрацював харківський автовокзал.

Після кількох днів тиші російська армія в ніч на 20 травня обстріляла кілька районів Харкова.

Нагадаємо, напередодні УНІАН писав про те, як медики з Чернігова переживали найважчі моменти війни.

Вас також можуть зацікавити новини: