Багато хто з медиків буквально жив на станції ЕМД - повертатися було нікуди.

Лікарі екстреної допомоги Чернігова під час активних бойових дій в регіоні у лютому та березні хоробро утримували медичний фронт. 42 дні їм доводилося працювати у надзвичайно складних умовах.

Як розказала завідувачка навчально-тренувальним відділом Чернігівського обласного Центру ЕМД та лікарка з медицини невідкладних станів Катерина Клепалова, російські окупанти почали обстрілювати Чернігів вже на другий день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, йдеться у повідомленні "Всеукраїнської ради реанімації" у Facebook.

За її словами, уже 26 лютого снаряд влучив у приміщення станції ЕМД у місті, де розташовувалася диспетчерська 103. Через це усі медики переїхали на другу станцію ЕМД. Багато хто там і жив, бо повертатися було нікуди.

"Що я одразу помітила – наші вчорашні студенти-медики подорослішали за лічені дні. Вони мужньо виїжджали на всі виклики під обстрілами, а хто залишався на станції, той готував для всіх колег їжу. Уявляєте, розводили вогнище і варили на цеглі супи, каші і навіть борщ! Іноді я ловила себе на цій дикій думці – надворі ХХІ століття, а ми розводимо багаття і збираємо талу воду", – розказує Клепалова.

За її словами, 25 лютого медики забирали до госпіталю військового з судомами. Тоді лікарі опинилися в епіцентрі російського обстрілу. Тоді вперше навчилися, що треба робити в таких умовах: впасти на землю і за можливості дістатися до найближчого безпечного місця.

"Що мені особисто було найважче? Певно, коли ми виїздили за нашими військовими. Зовсім юні хлопці, молоді чоловіки – всі такі красені, мужні, хоробрі… І коли ти дивишся їм у вічі і як лікар розумієш, що травми несумісні з життям, то серце кров’ю обливається", – поділилася Клепалова.

У квітні російські окупанти відступили від Чернігова. Місто починає оживати, але медики "екстренки" досі не можуть звикнути до виїздів без обстрілів.

Як писав УНІАН, 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

З перших днів вторгнення в Чернігові та області точилися запеклі бої. На Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".

На початку квітня ЗСУ звільнили Чернігівщину від окупантів. Зараз проходить розмінування територій регіону, які були тимчасово захоплені. Загроза ракетних ударів по області зберігається.

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