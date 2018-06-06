Вчені назвали пісню, яка може врятувати життя

11:11, 06 червня 2018
Зарубіжні новини
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Вчені назвали найкращу пісню для серцево-легеневої реанімації / фото newsru.co.il

Штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця для термінової реанімації повинні здійснюватися у відповідності з перевіреною технікою і в певному темпі: так, важливо робити від 100 до 120 натискань на легені за хвилину. Витримати потрібний ритм важко навіть знайомим з цією технікою людям, якщо у них немає достатньої практики.

Медики з Барселони вирішили вивчити, наскільки допоможе дотримуватися потрібної техніки ритм пісень відповідного темпу, передає Naked Science.

Експерименти на 164 студентів-добровольцях показали, що кращих результатів реанімації досягали ті з них, кого просили при цьому наспівувати пісню Macarena — головний хіт іспанської групи 1990-х Los del Río. Темп композиції — 103 bpm — виявився оптимальним для дотримання потрібного ритму реанімаційних процедур. Про це професор Енріке Каррера Карденал і його колеги з університету Барселони повідомили на Європейському конгресі з анестезії (EAC 2018), що проходив у Данії.

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Варто додати, що студенти попередньо навчалися техніки серцево-легеневої реанімації. У дослідах вони проводили всі процедури на манекені протягом двох хвилин. Одна група піддослідних робила це сама по собі, інша — під мобільний додаток-метроном, який задає ритм, третя — під пісню.

Найкраще проявили себе ті, хто користувався метрономом: 91% натискань у них відбувався в потрібному ритмі. Однак і під Macarena їхня кількість становила 74% — проти лише 24% «правильних» натискань у тих, хто не користувався жодним методом для витримування темпу.

Варто зауважити, що експерименти проводилися за участю студентів місцевого університету. Любителям же інших музичних традицій і жанрів автори радять обрати будь-який трек на свій смак, головне — щоб його темп залишався в межах діапазону.

Раніше наукові дослідження довели, що музика дійсно здатна покращити здібності до запам'ятовування, мотивацію до праці, навіть зменшити фізичний біль.

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Теги: #вчені#реанімація#музика