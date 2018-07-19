Вчені розробили унікальний аналіз з визначення меланоми до того, як вона стане смертельною

Тест, розроблений австралійськими вченими, розпізнає меланому за антитілам, які виробляються в організмі для боротьби з раковими клітинами.

Австралійські вчені заявили, що змогли розробити аналіз крові, здатний на ранній стадії досить надійно діагностувати меланому.

Читайте такожДослідження виявило, що аспірин може зумовити розвиток найгресивнішої форми раку

Аналіз, який вони назвали першим такого роду в світі, призначений для розпізнавання раку шкіри до того, як хвороба стане смертельною, передає Бі-бі-сі. Дослідники стверджують, що аналіз крові дає більш точні результати, ніж звичайний лікарський огляд, і може врятувати життя багатьом хворим.

Тест, розроблений вченими австралійського Університету Едіт Коуен, розпізнає меланому за антитілам, які виробляються в організмі для боротьби з раковими клітинами.

В ході експерименту, в якому взяли участь 200 пацієнтів (половина з них хвора на рак), меланома вірно диагностировалась у 81,5% випадків.

Протягом наступних трьох років пройдуть клінічні випробування, в ході яких вчені мають намір довести цей показник до 90%.

Дослідники сподіваються, що цей метод діагностування отримає офіційне схвалення протягом п'яти років.

Злоякісна меланома - найбільш серйозна форма раку шкіри, в основному вона викликається впливом ультрафіолетового випромінювання. Часто вона починається із зміни розміру, форми і кольору родимки або появи нових.

З розпізнаванням меланоми у фахівців зазвичай труднощів не виникає, каже професор Мел Зіман, яка очолює групу австралійських дослідників, але аналіз крові допоможе поставити більш ранній діагноз.

"Іноді при рутинному лікарському огляді буває складно відрізнити звичайну родимку від меланоми в ранній стадії", - сказала вона. "Аналіз крові підходить для випадків, коли людина звертається до лікаря з питанням про те, чи не з'явилася у неї на шкірі пляма, схожа на меланому. Лікар може взяти у пацієнта цей аналіз ще до того, як вирішить, що тут потрібно провести біопсію", - говорить Мел Зіман.

У ході дослідження було вивчено 1627 різних протеїнів, і в результаті дослідники визначили 10 антитіл, які краще інших вказують на наявність меланоми.

За словами професора Зіман, рання діагностика меланоми відіграє вирішальну роль. "Якщо ми видаляємо меланому товщиною менше одного міліметра, ймовірність виживання пацієнта становить 98-99%, - говорить вона. - Як тільки вона починає проникати далі в шкіру, цей відсоток різко падає".

За даними ВООЗ, меланома - основна причина смертей, пов'язаних з раком шкіри, і найбільш поширена форма раку серед молодих людей.

В Австралії, де число таких захворювань особливо велике, півтори тисячі людей вмирають від меланоми щороку.

Цей аналіз не показує інші форми раку шкіри, такі як плоскоклітинна і базально-клітинна карцинома, кажуть дослідники.