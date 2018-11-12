Вчені заявили, що УЗД зможе виявити ймовірність деменції

Експерти сподіваються, що нескладна процедура стане стандартною для людей середнього віку, у яких існує ризик розвитку цього захворювання.

П'ятихвилинне УЗД шийного відділу може виявити ймовірність розвитку деменції через 10 років - тобто ще до появи симптомів.

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Про це повідомляє Daily Telegraph, посилаючись на дослідження британських вчених, передає Бі-бі-сі. Експерти сподіваються, що нескладна процедура стане стандартною для людей середнього віку, у яких існує ризик розвитку цього захворювання. Дослідження, яке включало спостереження за силою пульсу, що прямує до мозку, провели вчені Університетського коледжу Лондона.

Коли серце скорочується, отримуваний в результаті фізичний пульс досягає різних ділянок тіла з різною інтенсивністю. За словами вчених, здорові еластичні судини поблизу до серця, як правило, пом'якшують кожне серцебиття, пригнічуючи його енергію, і тим самим захищаючи тендітні кров'яні судини в тілі.

Але різні чинники на зразок старіння і високого тиску можуть негативно вплинути на гнучкість судин і знизити їхній захисний ефект. В результаті більш потужний пульс може пошкоджувати крихкі судини мозку. З часом це може призвести до пошкоджень невеликих мозкових судин, структурних змін у системі кровоносних судин мозку і невеликих кровотеч (міні-інсультів), і в результаті призвести до розвитку деменції, пише газета.

У дослідженні, яке тривало 15 років, взяли участь 3200 добровольців середнього віку. У 2002 році їм зробили УЗД, яке визначило інтенсивність серцебиття. Потім учені перевірили їхні здібності на запам'ятовування і рішення завдань. Якщо показник інтенсивності серцебиття був вищим, ймовірність зниження когнітивних здібностей теж виявилася вищою на 50%, пише видання.

Довідка УНІАН. Деменція - це синдром, зазвичай хронічний або прогресуючий, при якому відбувається деградація когнітивної функції (тобто здатності мислити) більшою мірою, ніж це очікується при нормальному старінні. Відбувається деградація пам'яті, мислення, розуміння, мови і здатності орієнтуватися, пізнавати та розмірковувати. Деменція не впливає на свідомість. Порушення когнітивної функції часто супроводжується погіршенням контролю над емоційним станом, а також деградацією соціальної поведінки чи мотивації.