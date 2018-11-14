Діти "успадковують" кількість партнерів від матерів - вчені

"Шлюбна поведінка" може передаватися з покоління у покоління: діти розлучених батьків частіше розлучаються самі.

Діти часто повторюють материнську поведінку, яка стосується романтичних стосунків.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PLoS ONE, передає N+1.

Кількість партнерів у дітей безпосередньо пов'язана з кількістю партнерів у матері, неважливо, це офіційний шлюб чи співжиття. Автори дослідження пов'язують це з тим, що діти копіюють навички спілкування матері і переймають риси, які роблять їх більш або менш привабливими для потенційних партнерів.

Як показали дослідження, «шлюбна поведінка» може передаватися з покоління в покоління: діти розлучених батьків частіше розлучаються самі. Тим не менш досліджень на цю тему проводилося мало, а також не вивчалося, як впливають на «копіювання» дітьми шлюбної поведінки різні фактори, такі як освіта та фінансовий стан матері.

Американські психологи проаналізували дані Національного лонгитюдного опитування молоді 1979 року і Національного лонгитюдного опитування дітей та молоді. У них брали участь юнаки та дівчата 14-22 років, що народилися в 1957-1964 роках, яких вперше опитували в 1979 році. До 1994 року вони брали участь в опитуваннях щорічно, а потім, до 2012, раз у два роки. Всього дослідники проаналізували дані 7 тис. 152 осіб.

Психологи висунули три гіпотези. По-перше, вони припустили, що на стабільність стосунків будуть впливати економічні причини. Бідніші сім'ї будуть менш міцними і будуть частіше розпадатися, а діти, які будуть спостерігати розлучення або розрив неофіційних стосунків, будуть частіше розлучатися самі.

Іншим фактором, що впливає на міцність стосунків, автори вважають «успадкування» від матері до дітей навичок спілкування і рис характеру, які роблять мати більш або менш привабливою для потенційних партнерів. Наприклад, діти матерів, які страждають від депресії, часто погано вміють контролювати свої емоції, вибудовувати стосунки з іншими людьми і самі часто страждають від депресії. Тому їхні шлюби будуть менш міцними. І навпаки, більш легким у спілкуванні жінкам-екстравертам буде простіше побудувати міцні стосунки. Відповідно, такі ж довгострокові союзи будуть створювати і їх діти.

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Відповідно до третьої гіпотези, на «успадкування» шлюбної поведінки впливатиме те, як мати ставиться до своїх зобов'язань. Якщо діти будуть бачити, що вона часто розлучається або розриває неофіційні стосунки, вони, в свою чергу, будуть поводитися так само.

Виявилося, що в цілому діти копіювали «шлюбну поведінку» матері — чим більше у неї було партнерів, тим більше партнерів було і у дітей. Вчені підтвердили частину своїх гіпотез. Поганий фінансовий стан дійсно дестабілізує партнерські стосунки; діти бідних матерів частіше змінювали партнерів і створювали нові стосунки. При цьому виявилося, що діти жінок, які працюють, частіше вступали в нові стосунки, ніж ті, чия мати не працювала.

Припущення про "успадкування" навичок спілкування теж підтвердилося. Діти матерів, у яких були погані навички спілкування, самі вибудовували менш стабільні стосунки. Третя гіпотеза, однак не підтвердилася.