Знайдено спосіб зупинити старіння

Вчені знайшли спосіб, що дозволяє омолоджувати м'язи.

Зниження активності білка клото - причина, з якої м'язи у міру старіння втрачають здатність до загоєння.

Про це йдеться в дослідженні вчених Піттсбурзького університету, повідомляє MedicalXpress.

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У ході експерименту над мишами їм давали розчин мітохондріального препарату SS-31. Після застосування SS-31 спостерігалася підвищена регенерація м'язової тканини. Крім того, білок клото чинив омолоджувальний ефект на організм, якщо його вводили у вигляді ін'єкції.

На здорових і молодих мишей засіб ніякого впливу не чинив.

Відомо, що підвищена активність білка клото збільшує тривалість життя експериментальних тварин, а дефіцит молекули провокує швидке старіння.

За словами вчених, цей метод допоможе відновленню літніх людей, які пережили травму або операцію на м'язах.

Нагадаємо, на думку науковців, старіння починається в 39 років, але для більшості його найперші симптоми виявляються непомітними.