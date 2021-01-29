Остаточне рішення має ухвалити Єврокомісія.

Європейське агентство лікарських препаратів схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Читайте такожСкандал у Європі: AstraZeneca надасть ЄС удвічі менше доз вакцини проти коронавірусу (відео)Про це повідомляє DW.

Остаточне рішення має ухвалити Єврокомісія.

Експерти вважають, що ця вакцина є дешевшою, ніж вакцини від Pfizer і BioNTech та Moderna. Також вона має простіші умови зберігання.

Водночас постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха заявила, що вакцину AstraZeneca варто використовувати тільки серед людей у віці від 18 до 64 років.

Раніше вакцину від коронавірусу AstraZeneca схвалили для використання Великобританія та Індія.

Вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca: в чому її проблема?

23 жовтня компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оголосили, що їхня вакцина від COVID-19 ефективна на 70%.

Це менше, ніж у конкурентів, які оголосили, що їхні розробки досягли 95%-ї ефективності. Однак, все одно вакцина долала поріг на рівні 50% ефективності для схвалення урядовими організаціями.

Однак, як повідомило видання Nature, результати клінічних випробувань Оксфордської вакцини здивували експертів. Виявилося, що у добровольців, які отримали спочатку меншу дозу, а потім повну, з'явився кращий захист від коронавірусу, ніж у тих, хто отримав дві повноцінні дози.

Зрештою, в AstraZeneca визнали, що одна з груп отримала зменшену дозу вакцини через виробничу помилку. І оскільки ефективність на рівні 70% була виведена шляхом поєднання даних двох досліджень з різним дозуванням, не зрозуміло, наскільки Оксфордська вакцина ефективна насправді.

Згодом видання Handelsblatt повідомило, що шведсько-британська компанія AstraZeneca зіштовхнулася з жорсткою критикою після сумнівних результатів третього етапу клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку вона розробила. Після чого в російському Інституті епідеміології й мікробіології імені М. Гамалії запропонували AstraZeneca "вдосконалити" їхню вакцину за допомогою російського Sputnik V.

21 грудня 2020 року AstraZeneca підписала меморандум про співпрацю з Московським дослідницьким медичним центром Інститутом Гамалеї, Російським фондом прямих інвестицій і російським виробником ліків "Р-Фарм", які є розробниками російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

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Автор: УНІАН