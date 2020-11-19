У міру старіння у людини коротшають кінцеві ділянки хромосом - тіломіри, які захищають хромосоми від руйнування і відповідають за збереження генома в процесі поділу клітини.

Вчені з Ізраїлю заявили, що їм вдалося вперше повернути назад біологічний процес старіння у людей і вийшло це зробити за допомогою гіпербаричної оксигенації, або кисневої терапії в умовах гіпербаричної барокамери.

Читайте такожБрокколі здатний уповільнити процес старіння - вченіДослідження опубліковано в науковому журналі Aging. У міру старіння у людини коротшають кінцеві ділянки хромосом-тіломіри, які захищають хромосоми від руйнування і відповідають за збереження генома в процесі поділу клітини. Чим більший вік людини і чим більше у неї хвороб, тим коротші у неї тіломіри. Через скорочення тіломірів клітина втрачає здатність до поділу і стає старою — сенесцентною. Такі клітини не виконують своїх функцій, але не вмирають, а накопичуються в організмі, заважаючи регенерації, внаслідок чого організм в цілому і старіє. Тому багато дослідників у цій сфері ставили собі завдання знайти способи відновлення росту тіломірів і усунення сінесцентних клітин, передає kommersant.

Вчені з Університету Тель-Авіва встановили, що у літніх людей при отриманні чистого кисню в умовах гіпербаричної барокамери довжина тіломірів збільшується на 20%. У дослідженні брали участь 35 здорових людей у віці старше 64 років. Кожного з пацієнтів поміщали в гіпербаричну барокамеру на 90 хвилин протягом п'яти днів на тиждень протягом трьох місяців, і там вони дихали чистим киснем. За оцінками вчених, зараз тіломіри учасників дослідження досягають такої ж довжини, яка була у них 25 років тому. Крім того, така терапія дозволила на 37% знизити кількість сенесцентних клітин в організмі, що полегшило процес регенерації нових здорових клітин. При цьому попередні досліди на тваринах показали, що видалення сінесцентних клітин з організму продовжує життя більш ніж на третину.

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Автор: УНІАН