В результаті тривалої самотності зростає обсяг сірої речовини мозку, якщо порівнювати з показниками у людей, які не зіткнулися з самотністю.

Мільйони людей зіткнулися з самотністю через карантин і неможливість звичайного спілкування. І тепер дослідження показують, що в якійсь мірі дана ситуація корисна, оскільки вона допомагає розвивати мозок.

Читайте такожПідтримка близьких у важкій ситуації має величезний ефект - вченіСамотні люди частіше демонструють підвищену активність мозку у сферах, пов'язаних зі спогадами, роздумами про інших людей і плануванням майбутнього, тобто з уявою. На думку авторів дослідження, через самотність змінюється особлива мережа мозку, яка бере участь у формуванні пам'яті і соціального пізнання.

Дослідників з Університету Макгілла найбільше здивувало, що цей ефект проявляється досить сильно. Зокрема, в результаті тривалої самотності зростає обсяг сірої речовини мозку, якщо порівнювати з показниками у людей, які не зіткнулися з самотністю. Проте, ще задовго до нинішньої пандемії самотність включалася в число головних проблем, що стоять перед охороною здоров'я, передає medikforum з посиланням на CNN.

У 2018 році у Великобританії навіть з'явився міністр у справах самотності, який повинен допомагати самотнім людям. Численні дослідження довели, що через брак спілкування підвищується ризик різноманітних хвороб, включаючи старече недоумство, оскільки мозок не отримує найважливішої стимуляції у вигляді розмов, зорових і візуальних образів. Встановлено, що ймовірність деменції у одиноких людей майже вдвічі вища, ніж у тих, хто регулярно спілкується.

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Автор: УНІАН