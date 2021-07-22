Пекін зробив цю заяву після того, як глава ВООЗ закликав Китай надати інформацію щодо лабораторій в Ухані.

Китайський уряд відмовляється співпрацювати з ВООЗ у рамках другого етапу розслідування про походження коронавірусу. Йдеться про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Про це на прес-конференції в Пекіні заявив заступник глави Нацкомісії з охорони здоров’я Цзен Ісінь, пише CNN.

Чиновник каже, що він був "здивований", побачивши лабораторний витік як мету дослідження в рамках наступного етапу розслідування.

"У деяких аспектах план ВООЗ щодо наступного етапу розслідування про походження коронавірусу не відповідає здоровому глузду і протирічить науці. Ми не можемо прийняти такий план", – відповів Цзен.

Читайте такожНебезпечніше "Дельти": ВООЗ попереджає про загрозу появи нового небезпечного штаму COVID-19Також у Китаї продовжують заперечувати, що кілька співробітників Уханьського інституту вірусології захворіли на невідомий вірус незадовго до задокументованих перших випадків COVID-19 в регіоні.

У липні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що передчасно виключати версію про те, що коронавірус поширився через витік в лабораторії.

Питання походження коронавірусу : деталі

Експерти ВООЗ ще на початку 2020 року прибули в Ухань, щоб встановити витоки появи інфекції. Експерти організації назвали малоймовірною версію лабораторного походження COVID-19.

США не виключали міжнародної ізоляції Китаю, якщо той не дозволить дослідникам вести свою роботу з пошуку витоків коронавірусу.

У травні і червні в американських ЗМІ стали з'являтися матеріали про ознаки витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані.

Президент США Джо Байден зажадав від розвідки посилити збір даних, які стосуються походження COVID-19.

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Автор: Яна Ставська