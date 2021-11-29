У 25 країнах Європи медичні системи зараз перебувають під значним навантаженням, зазначає глава МОЗ.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прогнозує, що до наступної весни COVID-19 стане причиною двох мільйонів смертей лише в країнах Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ковід - основна причина смертності в Європі. І до наступної весни стане причиною двох мільйонів смертей тільки в країнах Європи", - сказав міністр.

Водночас, він наголосив, що в Україні зараз спостерігаються стійкі тенденції зменшення впливу коронавірусної хвороби на медичну систему, тоді як у 25 країнах Європи ці системи перебувають під значним навантаженням, а 49 країн нині зіштовхнулися із значною нестачею реанімаційних ліжок.

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Зазначимо, за даними Worldometers, за минулу добу у світі діагностували понад 389 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Німеччині, Британії, Росії.

Зокрема, у Німеччині зафіксували понад 38 тисяч, у Британії – понад 37 тисяч і у Росії – понад 33 тисячі нових інфікувань. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Нідерланди. Україна – на 14 місці.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина та Британія. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Греція.

Коронавірус у Європі: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи