Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", який може заразити величезну кількість людей по всьому світу, схоже, дуже відрізняється від попередньої мутації.
За словами експертів з Південної Африки, де вперше виявили "Омікрон", люди повинні звернути увагу на п'ять симптомів, пише ТСН з посиланням на The Metro.
Ці п'ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху". Перші звіти показують, що симптоми "Омікрона" - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.
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У свою чергу, лікар Анжелік Кутзі, глава Південноафриканської медичної асоціації, зазначила, що новий штам коронавірусу зараз розглядається як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".
Людей з трьома традиційними симптомами закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.
Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо
Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".
Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.
ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.
Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, викликані новим штамом "Омікрон".
13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.