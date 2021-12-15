За словами експертів з Південної Африки, де вперше виявили "Омікрон", люди повинні звернути увагу на п'ять симптомів.

Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", який може заразити величезну кількість людей по всьому світу, схоже, дуже відрізняється від попередньої мутації.

За словами експертів з Південної Африки, де вперше виявили "Омікрон", люди повинні звернути увагу на п'ять симптомів, пише ТСН з посиланням на The Metro.

Ці п'ять симптомів дещо відрізняються від добре відомої трійки "лихоманка, кашель і втрата нюху". Перші звіти показують, що симптоми "Омікрона" - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м'язах і нічна пітливість.

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У свою чергу, лікар Анжелік Кутзі, глава Південноафриканської медичної асоціації, зазначила, що новий штам коронавірусу зараз розглядається як "легка хвороба". Але насправді це "інша картина під час госпіталізації, особливо у нещеплених".

Людей з трьома традиційними симптомами закликають зробити ПЛР-тест якомога швидше.

Штам коронавірусу "Омікрон": що відомо

Новий варіант коронавірусу B. 1. 1. 529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не були виявлені випадки COVID-19, викликані новим штамом "Омікрон".

13 грудня у Великобританії зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла