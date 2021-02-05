Аамериканські вчені з'ясували, що вживання занадто великої кількості жиру і цукру змінює мікробіом на все життя.

Вибір продуктів харчування в дитячому віці впливає на все життя. І якщо дитина часто налягає на фастфуд, то її здоров'ю можуть загрожувати серйозні проблеми.

Читайте такожАмериканські науковці довели, що аутизм у дитини можна точно передбачити за аналізом крові матеріПро це свідчать дані дослідження вчених Каліфорнійського університету. Спостерігаючи за лабораторними мишами, американські вчені з'ясували, що вживання занадто великої кількості жиру і цукру змінює мікробіом на все життя, навіть якщо згодом людина переходить на більш здорове харчування. Мікробіомом називають композицію бактерій в кишечнику. Трильйони цих мікроорганізмів мають вирішальний вплив на багато аспектів здоров'я, починаючи від імунної системи до швидкості старіння.

Американське дослідження є одним з перших, що показують помітне скорочення загальної кількості і різноманітності кишкових бактерій у дорослих мишей, які в молодості отримували нездорове харчування. При цьому автори дослідження підкреслюють, що спостережуваний ефект повністю відповідає тому, що відзначається у дітей на Західній дієті. Вона містить велику кількість жирних і солодких продуктів. Мікробіом таких дітей протягом довгих років демонструє наслідки неправильного харчування. Вони спостерігаються протягом не менше 6 років вже після настання пубертату, передає medikforum з посиланням на Journal of Experimental Biology.

Мікробіом відноситься до всіх бактерій, грибків, паразитів і вірусів, що проживають всередині людини або тварини. Більшість з цих мікроорганізмів перебувають в кишечнику, багато з них корисні, вони розщеплюють їжу, допомагають синтезувати найважливіші вітаміни і зміцнюють імунну систему. Вкрай важливо дотримуватися балансу між хвороботворними і корисними мікроорганізмами.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН