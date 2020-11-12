В Німеччині зафіксували перший випадок зараження хантавірусом - небезпечного вірусного захворювання родом з Кореї, який вражає легені і нирки.
Що таке хантавірус
Хантавірус - це рід вірусів, яким заражаються гризуни і люди. Деякі віруси цього роду можуть серйозно вражати легені і нирки. Захворювання може бути смертельним.
Як передається хантавірус
Хантавірус віддається людині від гризунів, в тому числі і від домашніх улюбленців. Заразитися можна через укус тварини, контакт з її сечею і фекаліями і вдихання мікрочастинок фекалій в повітрі.
Випадки передачі вірусу між людьми зафіксовані тільки в Чилі та Аргентині і не зустрічалися в іншому світі.
Симптоми і лікування хантавірусу
Різні віруси роду викликають різні симптоми. Найпоширеніші ознаки зараження такі:
- температура близько 39-41 °C;
- інтоксикація;
- блювота;
- порушення сну;
- сильний біль у всьому тілі;
- біль в області нирок;
- рідкісне сечовипускання;
- ціаноз;
- біль в попереку.
Специфічного лікування хантавірусу поки що не існує. Хворим прибирають симптоми, лікують ниркову недостатність і інтоксикацію, борються з ускладненнями.
Профілактика хантавірусу
Профілактика захворювання полягає в мінімізації контакту з гризунами. Якщо ви збираєтеся завести домашнього щура або мишу - покажіть тварину ветеринару.
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