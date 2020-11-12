Небезпечний вірус має азіатське походження, як і COVID-19.

В Німеччині зафіксували перший випадок зараження хантавірусом - небезпечного вірусного захворювання родом з Кореї, який вражає легені і нирки.

Що таке хантавірус

Хантавірус - це рід вірусів, яким заражаються гризуни і люди. Деякі віруси цього роду можуть серйозно вражати легені і нирки. Захворювання може бути смертельним.

Як передається хантавірус

Хантавірус віддається людині від гризунів, в тому числі і від домашніх улюбленців. Заразитися можна через укус тварини, контакт з її сечею і фекаліями і вдихання мікрочастинок фекалій в повітрі.

Випадки передачі вірусу між людьми зафіксовані тільки в Чилі та Аргентині і не зустрічалися в іншому світі.

Симптоми і лікування хантавірусу

Різні віруси роду викликають різні симптоми. Найпоширеніші ознаки зараження такі:

температура близько 39-41 °C;

інтоксикація;

блювота;

порушення сну;

сильний біль у всьому тілі;

біль в області нирок;

рідкісне сечовипускання;

ціаноз;

біль в попереку.

Специфічного лікування хантавірусу поки що не існує. Хворим прибирають симптоми, лікують ниркову недостатність і інтоксикацію, борються з ускладненнями.

Профілактика хантавірусу

Профілактика захворювання полягає в мінімізації контакту з гризунами. Якщо ви збираєтеся завести домашнього щура або мишу - покажіть тварину ветеринару.

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Автор: Катерина Пулатова