Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист до усіх компаніям соцмереж з проханням видалити контент, де згадується «індійський» штам коронавірусу.
Про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.
Читайте такожPfizer поставить бідним країнам мільярд вакцин від COVID-19 до кінця рокуЦьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, «викликає глобальну стурбованість».
Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як «індійський».
«ВООЗ не пов’язувала термін «індійський штам» з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень», – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала «брехнею».
Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.
Коронавірус у світі: останні новини
- Епідемія "цвілі" в Індії: після "чорної" країну почала атакувати інфекція "білої цвілі"
- У США заявили про наявність доказів лабораторного походження COVID-19
- Pfizer поставить бідним країнам мільярд вакцин від COVID-19 до кінця року
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram