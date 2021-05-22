В Індії кажуть, що такі згадки б’ють по іміджу країни й викликають непорозуміння.

Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист до усіх компаніям соцмереж з проханням видалити контент, де згадується «індійський» штам коронавірусу.

Про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.

Читайте такожPfizer поставить бідним країнам мільярд вакцин від COVID-19 до кінця рокуЦьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, «викликає глобальну стурбованість».

Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як «індійський».

«ВООЗ не пов’язувала термін «індійський штам» з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень», – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала «брехнею».

Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.

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Автор: Яна Ставська