За словами лікарів, у пацієнтів спостерігалися запаморочення, головний біль, симптоми епілепсії.

Житель міста Елуру на півдні Індії помер від невідомої хвороби, ще 315 осіб госпіталізовані з тими ж симптомами.

Читайте такожВ Індії почалася остання фаза випробувань вакцини проти COVID-19Про це повідомляє газета The Hindu. Зокрема, люди почали надходити до лікарень у суботу, 5 грудня.

За словами лікарів, у пацієнтів спостерігалися запаморочення, головний біль, симптоми епілепсії. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони були негативними. Що стало збудником, поки невідомо. На експертизу відправили зразки води, продуктів харчування та крові.

Видання повідомляє, що пацієнти досить швидко одужують. З лікарень були виписані вже 170 осіб, передає kommersant.

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Автор: УНІАН