У вакцинованих може викликати званий параліч Белла.

Вакцина від коронавірусу CoronaVac, яку виробляє китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech, може викликати тимчасовий параліч лицьового нерва — так званий параліч Белла.

Про це йдеться в дослідженні, яке було опубліковано у журналі Lancet.

Гонконзькі вчені оцінили частоту випадків паралічу Белла серед людей у віці 18-110 років, вакцинованих CoronaVac, протягом перших 42 днів після щеплення і порівняли з фоновими показниками серед населення.

Читайте такожВООЗ схвалила китайську вакцину виробництва Sinovac (відео)Таким чином, з 23 лютого по 4 травня 2021 року першу дозу CoronaVac отримали 451 939 осіб, а серед них зафіксували 28 клінічно підтверджених випадків паралічу Белла. Таким чином, шанс прояву такого побічного ефекту становить 0,006%.

На цьому тлі дослідники дійшли висновку про загальний підвищений ризик паралічу Белла, пов'язаний з вакцинацією CoronaVac.

При цьому вчені підтверджують, що корисні та захисні ефекти інактивованої вакцини COVID-19 набагато переважують ризик цього небажаного явища. До того ж, як правило, воно проходить самостійно.

Нагадаємо, що в Україні вакцину CoronaVac схвалили в квітні 2021 року. Відтоді її активно застосовують для імунізації від COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин