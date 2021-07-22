Рішення прийняли після дослідження Комітету з безпеки США.

У однодозової вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson, яка повинна незабаром з'явитися в Україні, збільшився список побічних ефектів. До небажаних реакцій після вакцинації додали синдром Гієна-Барре.

Про це повідомляє European medicines agency.

Рішення було прийнято після дослідження Комітетом з безпеки EMA, PRAC. У зв'язку з дослідженням синдром Гієна-Барре внесуть до списку рідкісних побічних ефектів препарату Janssen для попередження медиків та людей, яких будуть прищеплювати цією вакциною.

Відзначається, що виявили 108 випадків розвитку зазначеного синдрому після вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Один з випадків виявився летальним.

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Довідка УНІАН. Синдром Гієна-Барре-гостре аутоімунне запальне захворювання, яке характеризується ураженням нервових клітин організм, що призводить до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках - до летального результату.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанії Johnson&Johnson і AstraZeneca модифікують вакцини від коронавірусу для зниження ризиків виникнення тромбозів у щеплених громадян.

Вчені зараз вивчають причини утворення тромбів після введення ін'єкцій обох препаратів, результати застосують для поліпшення безпеки вакцин.

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Автор: Анастасія Горбачова