У протестному марші у Відні проти обов'язкової вакцинації та інших заходів боротьби з пандемією коронавірусу взяли участь близько 44 тисяч осіб. Акції протесту відбулися і в інших містах країни.

В Австрії знову проходять масові акції протесту проти карантинних заходів.

За даними поліції, близько 15 тис. людей зібралися сьогодні на демонстрацію на площі Хельденплац у Відні. У подальшому марші протесту в австрійській столиці взяли участь близько 44 тис. осіб, повідомляє "Німецька хвиля".

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Лідер правопопулістської Австрійської партії свободи Херберт Кікль в ході демонстрації закликав протистояти обов'язковій вакцинації від COVID-19, запровадження якої заплановано на лютий 2022 року. За його словами, цей захід, як і безстроковий локдаун для нещеплених, є "замахом на людяність". Протестні акції відбулися також в інших містах Австрії.

З 22 листопада в Австрії запровадили загальнонаціональний локдаун для всіх жителів країни. Для вакцинованих і перехворілих він закінчується 12 грудня, тоді як для нещеплених обмеження збережуться. Крім того, з 1 лютого вакцинація від коронавірусу в Австрії стане обов'язковою, за недотримання загрожує великий штраф.

З кінця листопада в країні щотижня, вихідними днями, проходять масові протести проти урядових заходів боротьби з пандемією. На демонстрацію у Відні минулими вихідними також вийшло понад 40 тис. осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва