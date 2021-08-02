Республіканці в Конгресі провели розслідування і вирішили, що вірус COVID-19 вирвався з лабораторії в Ухані.

Коронавірус COVID-19 був створений в Уханьському інституті вірусології, йдеться в доповіді, представленій американським конгресменом Маком Макколом.

Про це повідомляє Reuters.

Головний республіканець Комітету з міжнародних справ Палати представників стверджує, що проведене його однопартійцями розслідування підтверджує штучне походження вірусу.

Читайте також"Китай має виплатити світу $10 трильйонів за коронавірус – - ТрампТакож, за його словами, в доповіді наводяться докази того, що китайські вчені за допомогою американських експертів і підтримки держфондів США і Китаю працювали над зміною структури коронавірусів, щоб зробити його заразним для людей.

"Тепер ми вважаємо, що прийшов час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів", — йдеться в доповіді.

Республіканці припускають, що вірус вирвався з лабораторії незадовго до 12 вересня 2019 року.

Як вже повідомляв УНІАН, абсолютна більшість українців теж вважають, що коронавірус SARS-CoV-2 був створений штучно. Таку точку зору поділяють приблизно три чверті громадян.

Автор: Станислав Кожемякин